Mehmet Altıparmak: İlk Yarı İçin Hedefim 32-33 Puandı

Ligin 13. haftasını 25 puanla 4. sırada geçen Gaziantep ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefe ulaşma amaçlı kurulan bir takım olduklarını ve bu bilinçle çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Planlanan hedefe ulaşacaklarına inandığını anlatan Altıparmak, "Gaziantep'e gelirken ilk yarı için hedefim 32-33 puandı. Bunu yakalamak önemli. Biz de bu puana doğru gidiyoruz. Yolumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde bir puan alabilirsek, bizim için avantaj olacak." dedi.

Takım olarak performanslarının yükseldiğine dikkati çeken Altıparmak, "Geldiğimde ara çok açıktı ama şu an puan farkını kapattık. Bu da bizim için çok önemli. İnşallah ilk yarı bittiğinde puan farkını daha da azaltmış olacağız. İkinci yarı bizim için yeni dönem başlayacak. Çünkü lig ikinci yarı başlayacak ve daha zorlu olacak. Asıl iş ikinci yarı başlıyor. Mayıs ayında şampiyon olup, üst lige çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

"Takımın havasını bozmak istemiyoruz"

Altıparmak, şimdilik transfer düşünmediklerini dile getirerek, "Devre arasına kadar önümüzde 4 hafta var. Bu süreci de elimizdeki oyuncularla geçeceğiz. O yüzden şimdi hiçbir şekilde bu düşüncelere girmek istemiyoruz. Eğer çok lazım olacaksa transfer yapacağız ama şu an böyle bir düşüncemiz yok. Açıkçası bu takımın havasını da bozmak istemiyoruz. İhtiyaç olursa da Kardemir Karabükspor maçından sonra herkese nasıl bir yol izleyeceğimizi bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Her maçın farklı bir hikayesi olduğunu anlatan Altıparmak, geçen hafta hayati öneme sahip Boluspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını, ancak bu hafta Giresunspor önünde en az onun kadar önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydetti.

Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönüp, yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini aktaran Altıparmak, "Geçen haftaki Boluspor maçı bizim açımızdan ve şehir açısından çok önemliydi. Geldiğimden beri ilk defa taraftarın bu kadar iyi desteğini gördük. Boluspor maçında müthiş bir taraftar vardı. Tekrar teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş şehir birlikteliğini yakalamaya başladık. Başarı geldikçe, birlik ve beraberlik artacak." değerlendirmesinde bulundu.