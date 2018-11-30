Mehmet Altıparmak: İlk Yarı İçin Hedefim 32-33 Puandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarıyı 32-33 puanda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Altıparmak: İlk Yarı İçin Hedefim 32-33 Puandı

Ligin 13. haftasını 25 puanla 4. sırada geçen Gaziantep ekibinin  tecrübeli çalıştırıcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefe ulaşma amaçlı  kurulan bir takım olduklarını ve bu bilinçle çalışmalarına devam ettiklerini  aktardı.

Planlanan hedefe ulaşacaklarına inandığını anlatan Altıparmak,  "Gaziantep'e gelirken ilk yarı için hedefim 32-33 puandı. Bunu yakalamak önemli.  Biz de bu puana doğru gidiyoruz. Yolumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun  üzerinde bir puan alabilirsek, bizim için avantaj olacak." dedi.

Takım olarak performanslarının yükseldiğine dikkati çeken Altıparmak,  "Geldiğimde ara çok açıktı ama şu an puan farkını kapattık. Bu da bizim için çok  önemli. İnşallah ilk yarı bittiğinde puan farkını daha da azaltmış olacağız.  İkinci yarı bizim için yeni dönem başlayacak. Çünkü lig ikinci yarı başlayacak ve  daha zorlu olacak. Asıl iş ikinci yarı başlıyor. Mayıs ayında şampiyon olup, üst  lige çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

"Takımın havasını bozmak istemiyoruz"

Altıparmak, şimdilik transfer düşünmediklerini dile getirerek, "Devre  arasına kadar önümüzde 4 hafta var. Bu süreci de elimizdeki oyuncularla  geçeceğiz. O yüzden şimdi hiçbir şekilde bu düşüncelere girmek istemiyoruz. Eğer  çok lazım olacaksa transfer yapacağız ama şu an böyle bir düşüncemiz yok.  Açıkçası bu takımın havasını da bozmak istemiyoruz. İhtiyaç olursa da Kardemir  Karabükspor maçından sonra herkese nasıl bir yol izleyeceğimizi bildireceğiz."  ifadelerini kullandı.

Her maçın farklı bir hikayesi olduğunu anlatan Altıparmak, geçen hafta  hayati öneme sahip Boluspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını, ancak bu  hafta Giresunspor önünde en az onun kadar önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını  kaydetti.

Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönüp, yollarına emin adımlarla  devam etmek istediklerini aktaran Altıparmak, "Geçen haftaki Boluspor maçı bizim  açımızdan ve şehir açısından çok önemliydi. Geldiğimden beri ilk defa taraftarın  bu kadar iyi desteğini gördük. Boluspor maçında müthiş bir taraftar vardı. Tekrar  teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş şehir birlikteliğini yakalamaya başladık. Başarı  geldikçe, birlik ve beraberlik artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Skorer

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