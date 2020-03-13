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Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Spor

Mehmet Altıparmak: "Alacağımız galibiyeti taraftarlara armağan edeceğiz"

- Mehmet Altıparmak: "Alacağımız galibiyeti taraftarlara armağan edeceğiz" Hatayspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Ümraniyespor maçında alacakları galibiyeti taraftarlara armağan edeceklerini söyledi.

13.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:16
Mehmet Altıparmak:

- Mehmet Altıparmak: "Alacağımız galibiyeti taraftarlara armağan edeceğiz"

Hatayspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

HATAY - Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Ümraniyespor maçında alacakları galibiyeti taraftarlara armağan edeceklerini söyledi.

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında pazar günü evinde konuk edeceği Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Antakya Atatürk Stadı'nda yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışması ile devam ederken çift kale ile tamamlandı.

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-1 mağlup oldukları Altay maçı ile ilgili olarak çok çabuk gol yediklerini ve hakemin kötü olduğunu belirterek, "Ligin boyu çok kısaldı artık, 7 tane maçımız var. Son oynadığımız Altay maçında mağlubiyet bizleri çok üzdü ama futbolun içerisinde olan şeyler. Özellikle maçın ikinci yarısında golü attıktan sonra golü yemeseydik ya da penaltı olmasaydı, biz oradan belki galibiyeti alarak dönecektik. Belki o andaki konsantrasyon kaybı ve 1-1 olması ondan sonra rakip taraftarın maçın içine girmesi, ne yazık ki çok kötü bir hakemin maçta olması bize istemediğimiz bir sonuçta karşılaştırdı" dedi.

"Galibiyet serisi ile moralimiz yerine gelecek"

Ümraniyespor maçında alacakları galibiyet ile ligin boyunu kısaltacaklarını belirten Altıparmak, "Bu hafta oynayacağımız Ümraniyespor maçı bizim için çok önemli. Rakiplerimizle puan farkımız var, hala lideriz ve bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Böyle mağlubiyetler bazen takımların, oyuncuların, şehrin daha fazla birleşmesine etkili olur. Ümraniye maçında hem oynayacağımız oyun ve hem de alacağımız galibiyet ile ligin boyunu kısaltacağız. Hem galibiyet serisi ile moralimiz yerine gelecek hem de içeride olamayacak ama dışarıda olacak taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey insan hayatından önemli değildir"

Altıparmak, alınan kararlar sonrasında maçların seyircisiz oynanacak olması ile ilgili olarak ise, "Futbol seyircisiz çok kötü. Hangi işi yaparsak yapalım taraftarın olmasını biz isteriz. İç saha maçlarında taraftarlarımız bize itici güçtü. Çok isterdik onların yanımızda olmasını ama bu bütün takımlar için geçerli. Şu anda sağlıktan daha önemli bir şey yok, tabii ki onun için saygı duyuyoruz alınan karara. Hiçbir şey insan hayatından önemli değildir, ne alınan üç puanlar ne alınan şampiyonluklar" açıklamasında bulundu.

"Biz bir takımız kimin oynadığı önemli değil"

Gökhan Karadeniz ve Kubilay Sönmez'in cezalı olduğunu dile getiren Altıparmak, "Bizim bu hafta 2 tane çok önemli oyuncumuz cezalı. Gökhan Karadeniz ile Kubilay şu anda cezalı. Ama yerine oynayacak oyuncularımız var onun için hiç problem yok. Sakat oyuncularımız vardı. Hamza'nın ve Diop'un sakatlıkları yeni geçti. Bizimle birlikte Diop bugün ilk defa antrenmana çıkacak. Hamza yeni yeni başladı idmana çıkmaya. Yasin'in sakatlığı var, o da kontrollü bir şekilde çıkmaya başladı. Onların dışında bir eksiğimiz yok. Biz bir takımız kimin oynadığı önemli değil, sahaya 11 kişi çıktığımız sürece hiçbir problem yok" diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Altıparmak: 'Alacağımız galibiyeti taraftarlara armağan edeceğiz'

Kaynak: İHA

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Mehmet Altıparmak: "Alacağımız galibiyeti taraftarlara armağan edeceğiz"

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