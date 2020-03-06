Mehmet Ali'yi Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekip ameliyat edecek

06.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:33

İZMİR'de, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangında başının bir bölümü yanan, olay sonrasında konuşma yeteneğini kaybedip, yürüme güçlüğü çeken Mehmet Ali Durak (29), Türkiye 'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edilecek.Ödemiş'te, 28 yıl önce, süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 6 aylık Mehmet Ali Durak, alevlerin arasında kaldı. Emine Durak alevleri görüp evine koşarak bebeğini kurtardı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan Mehmet Ali Durak, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıl tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali'ye farklı zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde estetik ameliyatlar yapıldı ancak istenilen başarı elde edilemedi. Anne Emine Durak, daha önce DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bana bir şey olursa Mehmet Ali'yi evlerine alan olmaz. Çünkü çocuklar ondan korkuyor. Onun tedavi edilmesini istiyorum. Kendi kendine bakabilsin istiyorum, böylece gözüm arkada gitmem. Belki bir nasibi çıkar, evlendiririz" ifadelerini kullandı.Geçen yıl aralık ayında ise Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Mehmet Ali'ye Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tetkikler yapıldı. Hastanenin ameliyatı riskli bulduğunu belirten Mehmet Ali'nin ablası Sultan Durak, birkaç cerrahın kardeşinin durumuna baktığını ve yapılabilecek ameliyatın yapıldığını aktardıklarını söyledi. Beyin ameliyatı konusunda ise riskli bir ameliyat olduğu ve ölümle sonuçlanması muhtemel olduğu doktorlar tarafından kendisine söylenen Durak, Mehmet Ali'nin bu şekilde yaşamaya mahkum olmasını istemediklerini ve onu ameliyat edebilecek doktorları aradıkları konusunda çağrıda bulundu.AMELİYATI YAPACAK DOKTOR BULUNDUMehmet Ali, Ocak ayında Antalya'ya giderek, Türkiye'deki ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından muayene edildi. Doktorlar, aileye müjdeli haberi vererek, Mehmet Ali'nin 14 Mart'ta hastaneye yatabileceğini ve ameliyatın gerçekleşeceğini söyledi. Aileyle sürekli iletişimde olan Ahbap Derneği ise ulaşım masraflarını karşılayacağını bildirdi.'BİZ HEP BUGÜNÜ BEKLİYORDUK'

Anne Emine Durak, Mehmet Ali'nin o günü heyecanla beklediğini anlatarak, "Onu burada da birçok hastaneye götürdük, tedavi ettirdik. Ama yeterli sonucu elde edemedik. Doktor Ömer Bey, oğlumun önce kafatasında, ardından yüzünde ameliyatlar yapacağını söyledi. Biz hep bugünü bekliyorduk. En büyük hayalim onun konuşabilmesi, bana bir şeyler söyleyebilmesi. Umarım ameliyat güzel geçer. Onun eğitim almasını çok istiyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA