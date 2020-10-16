Mehmet Ali Paşa'daki tehlike oluşturan trafo yıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehmet Ali Paşa'daki tehlike oluşturan trafo yıkıldı

16.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:28
Mehmet Ali Paşa'daki tehlike oluşturan trafo yıkıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğu Kışla Sahası üzerinde yer alan ve tramvayın geçiş kenarında yer alan trafonun yıkımını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğu Kışla Sahası üzerinde yer alan ve tramvayın geçiş kenarında yer alan trafonun yıkımını gerçekleştirdi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğukışla sahası üzerinde yer alan ve tramvay durağı ile güzergahına çok yakın olan trafonun park ve tramvay durak girişinde yayalar için tehlike oluşturmasından dolayı kaldırılmasına karar verildi. Kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü, TR 307 numaralı trafonun yıkımı için çalışma başlattı. Yıkım çalışması öncesi Mehmet Ali Paşa Mahallesine elektrik sağlamak için kullanılan 1600 KVA gücündeki trafo tesisi için güvenli bir yer tahsis edilip yeni trafo binası yapıldı. Eski trafo merkezi boşaltılarak yıkıma hazır hale getirildi.

Gerekli güvenlik önlemleri alınarak trafonun yıkımı gerçekleştirildi. Çevreye zarar verilmemesi için yıkım sırasında su tankıyla enkaz ıslatıldı. Yıkım sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da hazır bulundu. Yıkım vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - KOCAELİ

Mehmet Ali Paşa'daki tehlike oluşturan trafo yıkıldı
Mehmet Ali Paşa'daki tehlike oluşturan trafo yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Engin Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Şenol Güneş Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Ali Paşa'daki tehlike oluşturan trafo yıkıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 16:29:45. #1.15#
title