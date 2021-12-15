Mehmet Ali'nin ölümünde sanıkların 24'er bin lira cezaları 24 taksitle ödenecek

Derince'deki Turgut Reis İlkokulu'nda 4 Ekim 2018 günü yaşanan olayda, 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in üzerine bahçede oyun oynadığı sırada 200 kilo ağırlığındaki bahçe kapısı devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle öldürme' suçu kapsamında görülen davada karar verildi. Kontrol görevlisi Kemal Yücesan, ihale kabul komisyonu üyesi Tarık Topaloğulları ve kapıyı yapan firmanın sahibi Hüseyin Er, önce 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken mahkeme iyi hal uygulayarak cezayı 3 yıl 4'er aya indirdi. Adli para cezasına çevrilen 24 biner liranın ise 24 taksitte ödenmesine karar verildi. İhale kabul komisyon üyesi, inşaat teknikeri Mustafa Dursun'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verilip, bu da 15 bin 200 lira para cezasına çevrildi. Bu ceza da 24 taksitle ödenecek.