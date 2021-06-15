Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim
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Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim

Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim
Hürriyet - Haberler | Magazin

3 yıldır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil,yürürken şoförü ve yardımcısından destek aldı.

3 yıldır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil,yürürken şoförü ve yardımcısından destek aldı. Ünlü şovmen, "Fizik tedaviye mi geldiniz?" diye soran muhabirlere esprili bir yanıt verdi:

"Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe, Seda Sayan'a benzemeye geldim." Erbil'in yüzündeki kırışıklıklar için işlem yaptırdığı öğrenildi.

Fransız askısı yaptıran Seda Sayan, yeni görüntüsüyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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