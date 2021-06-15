Mehmet Ali Erbil - Seda Sayan olayı nedir? Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a ne dedi?

Seda Sayan'a söylediği sözler ile gündeme oturan Mehmet Ali Erbil'in sözleri internette en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Mehmet Ali Erbil - Seda Sayan olayı nedir? Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a ne dedi?

Mehmet Ali Erbil hastalık sürecinde kendisini arayıp sormayan Seda Sayan'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in en yakın arkadaşları arasında yer alan Seda Sayan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü şovmenin sözleri kısa süre içerisinde internetin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı.

MEHMET ALİ ERBİL NE DEDİ?

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erbil, , "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullandı. Daha sonra bir programa bağlanan Erbil, Sayan'la ilgili olarak "Herkesi korkutmuş kimse bir şey demiyor" dedi.

Magazin programına telefonla bağlanarak Sayan'ı insanların işinden etmekle suçladı. Şovmen, Sayan için " Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" ifadelerini kullandı.

SEDA SAYAN MEHMET ALİ ERBİL'İN SÖZLERİNE NE DEDİ?

Seda Sayan şuan için hiçbir açıklama yapmazken ne diyeceği merak konusu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN RAHATSIZLIĞI NE?

Mehmet Ali Erbil'in sahip olduğu rahatsızlığın adı Kaçış Sendromudur. Çok nadir görülen bu rahatsızlık dünyada (Capillary leak syndrome) olarak bilinmekte ve kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vâkaya rastlanmıştır. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'deyse ilk defa Mehmet Ali Erbil'de rastlanmıştır.

'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil'in evinde ikinci kez düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.