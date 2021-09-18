Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti

Uzun süredir kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostu ve menajerine aldığı hediyeyle dikkatleri üzerine çekti.

"BU ZOR ZAMANDA BANA EV HEDİYE ETTİ"

Erbil, uzun zamandır tanıdığı menajeri Stelyo Pipis'e büyük bir jest yaparak ev hediye etti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan Erbil'le bir pozunu paylaşan Pipis, "Herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla büyük değer yaratan biri vardır. Yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah güldüğümüz kah ağladığımız uzun çok uzun yol arkadaşım. Ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin" diyerek ünlü isme teşekkür etti.

Menajerinin paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlayan Erbil ise "Hayat paylaşınca güzel Ketom" notunu yazdı.

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