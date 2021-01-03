Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor
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Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor

03.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:51
Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Erbil'in arkadaşı Ercan Avşar, sosyal medya hesabından "2021'in en güzel haberi" notuyla ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüdüğü müjdesini verdi.

Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERDİ

Erbil'i evinde ziyaret eden arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıkladı. Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Ercan Avşar, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

"2021'İN EN GÜZEL HABERİ"

Avşar, yayınladığı gönderide, "Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor
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