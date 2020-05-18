Mehmet Ali Erbil'in karavan keyfi Mehmet Ali Erbil'in Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminde karavanda rolüne çalışırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Ölümden dönen ve evinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminde rol almıştı. Erbil'in merakla beklediği filmin vizyon tarihi korona virüs salgını nedeniyle 20 Kasım'a ertelendi. Son olarak ünlü şovmenin sette sanatçı arkadaşı Ercan Avşar ve oyuncu Tolga Yüce'yle karavanda rolüne çalışırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. (Kaynak-Tv100)