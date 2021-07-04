Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu
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Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil'le verdiği pozlar olay olan ve ünlü televizyoncuyla evliliğin eşiğinden dönen Türk oyuncu, sunucu ve eski manken Nefise Karatay'dan nefes kesen yatak pozu geldi. Karatay, yatakta yattığı sırada çektiği fotoğrafı, takipçileriyle paylaştı.

Türk magazin dünyasına bir dönem damga vuran isimler arasında yer alan Nefise Karatay, Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamaların ardından bu kez de yatak pozuyla gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu

"KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM"

Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili itirafta bulunmuş, "Nefise ile birlikte çektirdiğimiz o çıplak fotoğraflardan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Çok büyük pişmanlık yaşadım" diyerek büyük ses getirmişti.

Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu

"EVLİ VE ÇOCUĞU VAR, KEŞKE SÖYLEMESEYDİM"

Ardından bir açıklama daha yapan Erbil, itirafından dolayı pişman olarak, "O boşboğazlık oldu. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. Benim içimde yıllardır bir vicdan azabıdır. Yaptığım bir yanlıştı. Evli barklı çocuklu keşke hatırlatmasaydık" demişti.

Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu

GÜZELLİĞİ İLE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Şimdilerde mutlu bir evliliği ve 5 yaşında bir kızı olan Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak tatilde, yatakta çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.

İşte Karatay'ın o pozu:

Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu - Haberler Magazin
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