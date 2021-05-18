Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı: Kimsenin neden sesi çıkmıyor
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Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı: Kimsenin neden sesi çıkmıyor

Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı: Kimsenin neden sesi çıkmıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Filistin'e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı: "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı.

Filistin'e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı:

"Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin'de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin'e gitti üç kişiyle."

Kaynak: Hürriyet

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