Mehmet Ali Erbil hastaneye yattı
16.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:33
Usta sanatçı, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.
Usta sanatçı, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.
Ercan Avşar, hastane odasında konuştuğu Erbil'in görüntüsünü, "Geçmiş olsun benim canım abim" notuyla sosyal medyada paylaştı.
Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin'i (25) doğum gününde yalnız bırakmamış, "Bugün benim prensesim doğmuş" mesajını paylaşmıştı.
Kaynak: Hürriyet