Mehmet Ali Erbil hastaneye yattı
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Mehmet Ali Erbil hastaneye yattı

16.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:33
Mehmet Ali Erbil hastaneye yattı

Usta sanatçı, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.

Usta sanatçı, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.

 Ercan Avşar, hastane odasında konuştuğu Erbil'in görüntüsünü, "Geçmiş olsun benim canım abim" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin'i (25) doğum gününde yalnız bırakmamış, "Bugün benim prensesim doğmuş" mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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