Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe Başkanlık Seçimlerinde Kime Oy Vereceğini Açıkladı

Girne'de bir otelde sahne alan Mehmet Ali Erbil, sahnede konuyu taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye getirdi. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunu kime vereceğini de açıkladı.

"KULÜBE ÜYEYİM AMA AİDATLARI YATIRMADIM"

Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğunu belirten şovmen, "Fenerbahçe Kulübü'ne üyeyim ama aidatları yatırmamıştım. Bu yüzden üyeliğim iptal edilmiştir diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. 2000 yılından bu yana kongre üyeliğim ve oy kullanma hakkım varmış. Birileri sağ olsun aidatlarımı yatırmış." dedi.

"OYUM ALİ KOÇ'A"

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, "Aziz (Yıldırım) Başkan'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor." ifadelerini kullandı.