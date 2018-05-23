Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe Başkanlık Seçimlerinde Kime Oy Vereceğini Açıkladı
Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, "Aziz Yıldırım'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor" diyerek oyunun rengini belli etti.
Girne'de bir otelde sahne alan Mehmet Ali Erbil, sahnede konuyu taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye getirdi. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunu kime vereceğini de açıkladı.
"KULÜBE ÜYEYİM AMA AİDATLARI YATIRMADIM"
Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğunu belirten şovmen, "Fenerbahçe Kulübü'ne üyeyim ama aidatları yatırmamıştım. Bu yüzden üyeliğim iptal edilmiştir diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. 2000 yılından bu yana kongre üyeliğim ve oy kullanma hakkım varmış. Birileri sağ olsun aidatlarımı yatırmış." dedi.
"OYUM ALİ KOÇ'A"
Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, "Aziz (Yıldırım) Başkan'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (13)
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BİR GÜN KADINLAR ERKEKLERE HÜKMEDECEKLER İŞTE O GÜN TÜM ERKEKLER KADINLARA ZULM EDECEKLER SAYGI EDEP GÜVEN KALMADI ÖZGÜRLÜK ADI ALTINDA TÜM KİRLİLİKLER ORTAYA ÇIKIYOR KINADIĞIMIZ AVRUPA DAN BETER HALDE ÜLKEMİZ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fake mesajCevap Yaz Yayından Kaldır
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asıl karaktersizlik ne biliyormusun kur-an kurslarında ufak kız erkek çocuklara yıllarca tecavüz etmek ve üstünü kapatmaktır dini bütün yobaz bunları bilir ama susar.Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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ABD VE İNGİLTERE EKONOMİ SAVAŞI VERİYOR ÇÜNKİ ABD TÜM DÜNYAYA BORÇLU CHİNE KARŞILIĞINI VEREMEDİĞİ DÖVİZLERİN ZARARINI KENDİ PARA BİRİMİYLE KAPATMAYA ÇALIŞIYOR BALON YAPIYOR AMA KURTARAMIYCAK ZATEN SAVAŞ ARİFESİNDEYİZ SAÇMA SAPAN KONUŞMAYIN TÜRKİYEYE HİÇ BİR ŞEY OLMAYACAK HATTA EN KARLI ŞUAN BİZİZ DÜNYADA SADECE 3 PARA BİRİMİNE KARŞI ZAYIFIZ GİRİN KARŞILAŞTIRIN ABUK ZUBUK CAHİL YORUMLAR YAPMAYINCevap Yaz 3 8 Yayından KaldırDOĞRUCU DAVUT: SEVSİNLER SENİ....Tüm 13 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır