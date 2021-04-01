Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor
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Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekrandan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak 1453'te bulunan Dönerci Hacı Bayram'da yemek yerken görüntülendi.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekrandan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak 1453'te bulunan Dönerci Hacı Bayram'da yemek yerken görüntülendi.

Erbil'e mekanın sahibi Ferruh Taşdemir eşlik etti. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ünlü komedyen, "Buranın ıslama köftesinin meşhur olduğunu duymuştum. Fırsat bulunca yemeye geldim" dedi. Yakında bir televizyon projesi olacağını da söyleyen Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.

Mehmet Ali Erbil, Adapazarı ıslama köftesi ve yoğurtlu iskender yedi.

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Kaynak: Hürriyet

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