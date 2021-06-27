Mehmet Ali Erbil: Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Ali Erbil: Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum

Mehmet Ali Erbil: Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yakın zamanda yeni bir televizyon programıyla ekrana döneceğini açıklayan Erbil, esprili konuştu: "Kızım Yasmin'le birlikte sunacağız. Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum.

Yakın zamanda yeni bir televizyon programıyla ekrana döneceğini açıklayan Erbil, esprili konuştu: "Kızım Yasmin'le birlikte sunacağız. Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum. Hadi bakalım, yine bir şeyler çıkarsınlar da göreyim." Ünlü şovmene "Sevgiliniz var mı?" sorusu da yöneltildi. "Sevgilim yok, yürüyemiyorum. Ben de sosyal medyada yürüyorum artık. Bana da erkekler yürüyor. Çok kan verdiler, bazı huylarım değişti" diyen Erbil, yanındakileri güldürdü.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet Ali Erbil: Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 09:05:11. #1.15#

title