Mehmet Ali Erbil, Ayda 36 Şişe İlaç İçerek Ayakta Duruyor

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in uçak yolculuğu sırasında çekilmiş olan fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve büyük tepki görmüştü.

BASIN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Erbil'in uçakta ayaklarını karşısındaki bölmeye dayadığı görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırırken, bu fotoğraf üzerine şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi'den bir açıklama geldi.

"AYDA 36 ŞİŞE İLAÇ KULLANIYOR"

61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in sağlık sorunları nedeniyle böyle bir görüntü verdiğini söyleyen danışmanı, "Mehmet Ali Erbil ayda 36 şişe çok ağır ve özel bir ilaç kullanmaktadır. Takdir edersiniz ki bunun da bazı yorgunluk ve yan etkileri olabilmektedir zaman zaman. Ve yıllardır her uçuşunda mutlaka ön koltuk rica eder. Çünkü uçuşlarda ayakları şiştiğinden yukarı kaldırması gerekir. Kimseyi rahatsız etmemek için de ayaklarının üzerine battaniye örter. Bu bir sağlık mecburiyetidir kendisi için. Bunu da tüm pilot, kabin amirleri ve hostes dostlarımız bilir" ifadelerini kullandı.