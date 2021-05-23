Mehmet Ali Erbil'in aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu ilk kez konuştu
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Mehmet Ali Erbil'in aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu ilk kez konuştu

Mehmet Ali Erbil'in aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu ilk kez konuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil'le aşk yaşadığı söyleyen Funda Aksu, ilk kez konuştu. Günlerde magazin basınının konuştuğu aşk haberleriyle ilgili Aksu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le (64) aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu (24), 2. Sayfa'ya konuştu. Aksu, kendisinden 40 yaş büyük olan komedyenle aşk yaşamadığını söyledi. Erbil'in Instagram'daki profil fotoğrafını birlikte yapması üzerine Aksu, "Sadece telefonla görüntülü konuştuk. Hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir söz konusu olmaz. Kendisi yaşça büyük benden... Birlikte değilim değer verdiğim bir insan. Profili fotoğrafını kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye yazdı.

Funda Aksu kimdir?

Funda Aksu, Mehmet Ali Erbil ile adı anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir süredir hastalığı dolayısıyla hastanede tedavi göre Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaşmasının ardından araştırılan Funda Aksu, biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Funda Aksu kimdir nereli kaç yaşında?

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Funda Aksu İzmir'de ikamet ediyor. Aslen Trabzonlu olan Funda Aksu, VİP taşımacılık sektöründe çalışmaktadır.

Mehmet Ali Erbil'in aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu ilk kez konuştu

Kaynak: Snob Magazin

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