Mehmet Ali Erbil'e saldırı
Mehmet Ali Erbil, Sarıyer'de gittiği bir balıkçıda saldırıya uğradı. Erbil, bir mekanda eğlenirken, yan masadaki bir müşteri ünlü şovmeni sandalye ile darp etmeye çalıştı. İşte detaylar...
Sabah gazetesinin haberine göre, Mehmet Ali Erbil bir mekanda eğlenirken, yan masadaki bir müşteri ünlü şovmeni sandalye ile saldırdı. Kendisini Şasa ismiyle tanıtan genç bir adam, Amerikan vatandaşı olduğunu, ünlü şovmeni çok beğendiğini belirtip, Erbil'le konuşmak için masasına gitti. Sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi. Erbil, polis çağırarak olayla ilgili şikayetçi oldu.
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