Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a cevap

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, kendisine tecavüzcü diyen ünlü şarkıcı Seda Sayan'a Instagram'dan cevap verdi. Komedyen, Seda Sayan'a tepki gösterdi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın iddiasına Instagram'dan cevap verdi. Sayan'ın, "Tuğba (Coşkun) ile evliyken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olayda benim geçmişimi kirli yapmaz, Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" diyerek, Erbil'e ağır iddia da bulunmuştu.

Komedyen Instagram'dan, "Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Herneyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin