Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a cevap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a cevap

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a cevap
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, kendisine tecavüzcü diyen ünlü şarkıcı Seda Sayan'a Instagram'dan cevap verdi. Komedyen, Seda Sayan'a tepki gösterdi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın iddiasına Instagram'dan cevap verdi. Sayan'ın, "Tuğba (Coşkun) ile evliyken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olayda benim geçmişimi kirli yapmaz, Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" diyerek, Erbil'e ağır iddia da bulunmuştu.

Komedyen Instagram'dan, "Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Herneyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın" diye yazdı.

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a cevap
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a cevap

Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
Seda Sayan'dan Mali'ye 'geçmişi kirli' cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a cevap - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 00:43:36. #1.15#

title