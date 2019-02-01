CHP İzmir Balçova İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İzmir Balçova İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. İzmir Balçova İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya kimdir?

MEHMET ALİ ÇALKAYA KİMDİR?

Balçova başkan adayı, 1958 yılında İzmir'in Torbalı İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Torbalı'da tamamladı ve ardından, Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü bitirdi.

2004 SEÇİMLERİNDE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Çalkaya, Kuşadası İlçesinde bir otelde Müdür Yardımcılığı ve Güzelçamlı Beldesi'nde bulunan başka bir otelde de İşletme Müdürlüğü yaptı. 1993 yılında İzmir İl Özel İdaresi Balçova Termal Tesisleri'nde Genel Müdür olarak göreve başladı. Bunların yanı sıra İzmir Valiliği Jeotermal Enerji Şirketi'nde ve Özel İdare 75. Yıl Cumhuriyet Özel Öğretim Kurumları'nda da Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2004'de görevinden istifa ederek CHP Balçova Belediye Başkanı seçildi ve halen bu görevini yürütüyor. Mehmet Ali Çalkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.