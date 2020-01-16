Mehmet Ali bebek "beyin soğutma" tedavisiyle hayatta kaldı

16.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:06

Afyonkarahisar'dan doğum sırasında yeterli oksijen alamayınca solunum cihazına bağlanan Mehmet Ali bebek, hastane imkanlarının yetersiz olması nedeniyle tedavisinin devamı için hava ambulansıyla sevk edildiği Isparta'daki özel hastanede "beyin soğutma" yöntemiyle hayatta kaldı.

Afyonkarahisar'da yaşayan Şenay Çetinkaya, hamileliğinin 38. haftasında doğum sancıları başlayınca Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Çetinkaya, 28 Aralık 2019'da 3 kilo 750 gram ağırlığında "Mehmet Ali" ismini verdikleri dördüncü bebeğini dünyaya getirdi.

Doğum sırasında yeterli oksijen alamayan bebek, solunum cihazına bağlandı, ancak hastanenin imkanları yetersiz olduğu için tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Isparta'daki özel hastaneye nakledildi.

Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali bebeğe, gelişebilecek komplikasyon riskine karşı "beyin soğutma" yöntemi uygulandı. Mehmet Ali bebek, hayati tehlikeyi atlattı.

Bebeğin tedavisi sürüyor

Hastanenin başhekim yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kaya, bebeğin sezaryen yöntemiyle dünyaya geldiğini belirtti. Bebeğin anne karnında sıkıntı yaşadığını, bir miktar oksijen azlığı sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kaya, "Beyin soğutma tedavisi uyguladık. Bu tedavi yöntemiyle, bebeğin beyin ısısını vücut ısısından 2-3 derece daha soğutularak beyin dokusunun oksijen ihtiyacı azaltılıyor. Böylece beyin dokusunun oksijen tedariki sağlanmış oluyor." dedi.

Kaya, anne karnında veya doğum sırasında oksijensiz kaldıkları için ölüm, zihinsel veya bedensel engelli olma riski yüksek olan bebeklerde gelişebilecek olumsuzlukların beyin soğutma yöntemiyle en aza indirilebildiğini kaydetti.

Bebeğin iyi beslendiğini, kilo aldığını, reflekslerinin normal olduğunu vurgulayan Kaya, bir hafta daha sürecek tedavisinin ardından sağlıklı şekilde ailesine teslim edeceklerinin dile getirdi.

Anne Şenay Çetinkaya ise bebeğinin hayata tutunduğu ve sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA