Mehmet Akif Vefatının 82. Yılında Anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı, Şair Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82'nci yılında Edirne'de Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı programla anıldı.

Unutulmaz Şair Mehmet Akif Ersoy için Edirne Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen anma programına İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Lokman Kızılyar günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Mehmet Akif'in sadece 'İstiklal Marşı Şairi' olarak anılmasının, onu yeterince anlamamak anlamına geldiğini söyleyen Okul Müdürü Kızılyar, "Hayatı vahiyle inşa etmenin yakın dönemde canlı bir örneğini sunmuş olan Akif'i sadece 'İstiklal Marşı Şairi' olarak anmak onu yeterince anlamamak demektir. Esasen Akif; coşkulu bir 'Kuran Şairi' olup, yüksek sanatını zamanlar ve mekanlar üstü değerlerin en çetin şartlarda bile taviz vermeden hayata tatbik edilmesi gerektiğini haykırmış, bu inanç ve düşüncelerini fildişi kulesinden ürettiği kuru söylemlerle değil, derin sancılar çeken geniş bir coğrafyada hayatın içinden, bizzat ve bedel ödeyerek ortaya koymuştur" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un, yurdun şartları göz önüne alındığında ortaya çıkan her yönüyle mükemmel bir kahraman olduğunu ifade eden Kızılyar, "O, bağımsızlık savaşının kazanılmasında emeği geçen en önemli şahsiyetlerin başta gelenlerinden birisidir. Milletin bağımsızlığı için çok yönlü ve yoğun çabalar sarf etmiş olan Mehmet Akif, muhteşem İstiklal Marşı ile millete sunduğu kıymetli hizmetlerini taçlandırmıştır. O sadece bir teorisyen ya da kuru bir ideolog değil, yaşantısıyla uyarıya aracı olan, örnek bir eylem adamıydı. Mehmet Akif'in, bugün de gelecekte de ortak değer olarak yaşaması elbette önemlidir. Fakat bu durumun daha anlamlı ve etkili hale gelmesi, onun tefekkür dünyasının, mücadelesinin, ideallerinin, tasavvurlarının, hayal kırıklıklarının, sevinçlerinin çok iyi anlaşılması ve anlatılması ile mümkündür" diye konuştu.

Programda daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri neyde Müzik Öğretmeni Bülent Örs, orgda Erman Tezer eşliğinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Okul öğrencilerinden Şahin Çalar da Ersoy'un 'Uyan' adlı şiirini seslendirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA