"Mehmet Akif ve İstiklal" konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla "Mehmet Akif ve İstiklal" konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Topluluğu, Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş eserlerinden oluşan bir konser verdi.

Akademisyen ve sanatçılardan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucu, İbrahim Şaşma'nın "Göğe Bakmaya Çağır" şiiri, Aleyna Doğan'ın "Kuzgun" isimli hikayesi, Ekrem Levent'in "Akifler" isimli filmi, Cennet Hayit Yetiş'in "Mehmet Akif Ersoy" isimli resmi, İlker Akülker "Çanakkale Şehitleri" isimli belgeseli, Ertuğrul Baştan'ın çektiği fotoğraf birinciliğe değer görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele süresince Türk milletinin yaşadığı zorlukları anlatan ve yaşanılarak yazılmış bir marş olduğunu belirterek, "Mehmet Akif Ersoy, hepimizin ruhunu yansıtan çok güzel bir İstiklal Marşı kaleme almış büyük bir şair, bir karakter abidesi, önemli bir isim. Milli Mücadele'ye katkı vermiş bir insan." dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin de, bu anlamlı etkinliğe katkıları nedeniyle Kahramankazan Belediyesine teşekkür ederek, yarışmalarda dereceye girenleri tebrik etti.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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