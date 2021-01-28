"Mehmet Akif ve Bağımsızlık Mücadelesi" konulu yarışmaya başvurular 16 Nisan'da sona erecek
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"Mehmet Akif ve Bağımsızlık Mücadelesi" konulu yarışmaya başvurular 16 Nisan'da sona erecek

28.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:10

Hikmet Kiler Vakfınca İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'a vefa için Bitlis'teki öğrencilere yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına başvurular, 16 Nisan'a kadar kabul edilecek.

Hikmet Kiler Vakfınca İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'a vefa için Bitlis'teki öğrencilere yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına başvurular, 16 Nisan'a kadar kabul edilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, ülkesine ve milletine hizmet etmeyi kendisine şiar edinen, ahlaklı, erdemli, bilgili, vefalı, milli ve manevi yönü güçlü bir neslin yetişmesi için eğitime destek verildiği belirtildi.

Vakfın kurucusu Hikmet Kiler'in memleketi Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve diğer özel eğitim kurumlarında okuyan ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik "Mehmet Akif ve Bağımsızlık Mücadelesi" konulu yarışma düzenlendiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek resim yarışması birincisine 5 bin, ikincisine 2 bin 500, üçüncüsüne ise 1500 lira ödül verilecek. Ortaokul öğrencilerinin katılacağı şiir yarışmasında birinci 10 bin, ikinci 5 bin, üçüncü de 2 bin 500 lira ödül kazanacak. Kompozisyon yarışmasına katılacak lise öğrencilerinden birinci 15 bin, ikinci 10 bin, üçüncü ise 5 bin liralık ödülün sahibi olacak. Yarışmaya başvurular 16 Nisan'da sona erecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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