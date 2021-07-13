Mehmet Akif Üstündağ: "Ülkemizi gururlandıracağız"
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Mehmet Akif Üstündağ: "Ülkemizi gururlandıracağız"

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Mehmet Akif Üstündağ: "Ülkemizi gururlandıracağız" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "İlk olarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Tokyo Olimpiyatları öncesinde yaptığı açıklamada ilk olarak gruptan...

- Mehmet Akif Üstündağ: "Ülkemizi gururlandıracağız"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:

"İlk olarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Tokyo Olimpiyatları öncesinde yaptığı açıklamada ilk olarak gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Ülkemizi gururlandıracağız" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Tokyo Olimpiyatları öncesinde düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarın başlayacak olan Tokyo yolculuğu için "Şimdi voleybol zamanı, şimdi olimpiyat zamanı" diyerek sözlerine başlayan Mehmet Akif Üstündağ, "Pandemi dolayısıyla olimpiyatlar 1 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek ve çok kısa bir süre kaldı. Takım sporlarında ülkemizi temsil eden kadın voleybol takımı olarak yarın yolculuğumuza başlıyoruz. Ülkemizi sevindireceğiz, gururlandıracağız, bugüne kadar elde ettiği başarılı sonuçları bugünden sonra da almaya devam edeceğiz. Camiam adıma, ülkem adına kafilemize başarılar diliyorum ve inşallah güzel sonuçlarla ülkemize döneriz diyoruz. Pandemi dolayısıyla 2019'da başlayan bir süreç oldu. Avrupa Şampiyonası'nda alınan bir başarı, Olimpiyat Elemeleri'nde alınan başarı var. Ülkemizi takım sporlarında sadece kadın voleybol takımımız temsil ediyor. 108 katılımla olimpiyat yolculuğumuz başlıyor. Bütün kafile önemli başarılar elde edecektir, bunu canı gönülden istiyoruz. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Olimpiyatlar çok farklı. Tarihimizde belki de ilk kez böyle bir olimpiyat süreci başlayacak. Bu vesileyle her şeyin başında sağlık diyoruz. Yolculuğumuz yarın başlayacak ve inşallah önemli sonuçlarla döneriz. Dünyada olimpiyat hakkı elde eden 12 takım mücadele edecek. İlk olarak gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize yakışan sonuçlarla döneriz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ: 'Ülkemizi gururlandıracağız'
Mehmet Akif Üstündağ: 'Ülkemizi gururlandıracağız'
Mehmet Akif Üstündağ: 'Ülkemizi gururlandıracağız'
Mehmet Akif Üstündağ: 'Ülkemizi gururlandıracağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş

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Mehmet Akif Üstündağ: "Ülkemizi gururlandıracağız" - Haberler Spor
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