Giovanni Guidetti: "Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giovanni Guidetti: "Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz"

Giovanni Guidetti: 'Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım olarak iyi oynayamadıkları zamanlarda bile savaşmaktan vazgeçmediklerini belirterek, "Tokyo'ya hayallerimizi gerçekleştirmek için gidiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım olarak iyi oynayamadıkları zamanlarda bile savaşmaktan vazgeçmediklerini belirterek, "Tokyo'ya hayallerimizi gerçekleştirmek için gidiyoruz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın yolculuğuna başlayacak. Başantrenör Giovanni Guidetti, müsabakalar öncesinde medya gününde açıklamalarda bulundu. Takımın hazır olduğunu ve Tokyo'ya gidecekleri için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu takım son 4 yılda yaptığı harika işlerle olimpiyatta yer almayı hak etti. 4 yılda bu takımda görev yapan bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Dünyada ve Avrupa'da Türkiye'nin neler yapabileceğini gösterdiler ve bu takımın yüzünü değiştirdiler. Buradaki bütün görevli arkadaşlar ve oyuncular, son 4 yılda bütün yaz aylarında çok büyük fedakarlıklar yapıp güzel çalışmalar yaptı. Bunun da karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Şu anda bulunduğumuz durumu hak ettiğimizi düşünüyorum. Olimpiyatta oynamak, olimpik bir takım olmak, 4 yıllık çalışmanın sonucunda harika bir durum. Biz olimpiyatlara gittiğimiz için mutluyuz ama bununla yetinmiyoruz, olimpiyatlarda muhteşem bir takım olmak istiyoruz. Her maçta savaşan bir takım olacağız ve diğer takımların da Türkiye'yle oynamaktan çekineceği bir takım oluşturmak istiyoruz. Eğer mükemmel voleybol oynayamıyorsak mükemmel savaşabiliriz. Eğer bir maçta mükemmel voleybol ortaya koyamazsak mükemmel savaşarak istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız. Gruptaki ilk 5 maçımız gerçekten çok zor. Şunu da biliyoruz, son 4 senede bu takım dünyadaki her takıma karşı oynayıp kazanabilir, bunu da defalarca gösterdik. Önümüzde ve elimizde çok zor bir görev olduğunu biliyoruz. Tokyo'ya en pozitif duygularımızla ve en büyük duygularımızla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM HER ZAMAN GEREĞİNİ YAPMIŞTIR"

Madalya şansı hakkında konuşan Giovanni Guidetti, "Hayatta hayaller ve gerçekler vardır. Her çocuk gibi, her sporcu gibi biz de madalyanın hayalini kuruyoruz. Önemli olan hayalleriniz için savaşmanız ve bu hayallerinizin gerçekleşmesini sağlamanız. Ama diğer tarafta da gerçekler var. İlk 3 maçımız, son 4 yılda genelde kaybettiğimiz takımlara karşı olacak. Bu 3 takımdan birisi ya da 3'ü olimpiyatlarda madalya kazanırsa kimse için sürpriz olmayacaktır. Arjantin ve Rusya'ya karşı da gruptan çıkabilmek için oynayacağız. Takımımızın hedefi gruptan çıkıp üst turda yer almak. Sonrasında ise tek maç üzerinden giderek madalya rüyamıza devam edeceğiz ya da olimpiyatların dışında kalacağız. Olimpiyatlarda çeyrek final oynamanın duygusunu ve heyecanını yaşamak istiyoruz. Bunun için de gruptan çıkmalıyız. Bu takım ihtiyacımız olduğunda ve gerekli olduğunda her zaman muhteşem bir performans göstermiştir. Yine gereğini yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Giovanni Guidetti: 'Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Levent Yüksel Melisa Döngel
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giovanni Guidetti: "Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.07.2021 15:12:52. #1.13#

title