Mehmet Akif Üstündağ: "Hedefimiz hep madalyadır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Akif Üstündağ: "Hedefimiz hep madalyadır"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Mehmet Akif Üstündağ: "Hedefimiz hep madalyadır" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki hedefleri için, "Hedefimiz hep madalyadır.

- Mehmet Akif Üstündağ: "Hedefimiz hep madalyadır"

İSTANBUL - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki hedefleri için, "Hedefimiz hep madalyadır. Bu turnuvada da en iyi dereceyi elde edeceklerine inancımız sonsuzdur. Neden olmasın. Bunu başardılar. Başarmaya da devam edecekler" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Yoğun bir takvim içerisindeyiz. 2021 yılı 'Şimdi Voleybol Zamanı' sloganı ile başlamıştı. Geldiğimiz noktada VNL'de dünya üçüncülüğü elde eden takımımız, olimpiyatlarda beşincilik elde eden takımımız ve Türkiye'nin de gurur duyduğu milli takım izlediniz. Bu maratonun ardından takım Avrupa Şampiyonası için kampta bulunuyor. Çok yoğun bir maraton. Bu tür fedakarlıklarından dolayı bütün ekibe, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda yine gururla ekran başına kitleyecek. Gurur duyacakları bir takım izleyeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaptan Eda'nın örnek bir sporcu olduğunu söyleyen Üstündağ, "Türkiye'nin gururu oldu. Bütün kızların gururu oldu. Olmaya da devam edecekler. Bu ülke bu evlatları ile gurur duysun. Eda, Paris Olimpiyat Oyunları'nda olacak" dedi.

"Her şeyle voleybol ülkesi olduk"

Türk voleybolunun son yıllarda her turnuvada madalya hesabı yaptığını ifade eden Başkan Üstündağ, "Hepsine de ulaşmış durumda. Bu takım dünya sıralamasında 12. sıradan 4. sıraya geldi. ABD, Brezilya ve Çin'den sonra geliyor. Avrupa'da birinci sırada biz gözüküyoruz. Bu kolay olmadı. Bu başarıda en büyük pay sahibinin kulüplerimizin olduğunun altını çizmek istiyorum. Bize hazır gelen oyuncularımızla biz burada organizasyon yapma görevini üstleniyoruz. Federasyon kulüplerimiz için var. Kulüplerle birlikte varız. Voleybol ülkesi olduk diyoruz. Çok önemli organizasyonlar yapan bir ülkeyiz. Voleybol Federasyonu'nun yaptığı organizasyonlarda da şu süreçte 30 yıldır yapılan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı ilk defa Türkiye'ye aldık. VakıfBank ve Fenerbahçe ile katılacağız. Bu da çok önemli bir organizasyon. Ankara'da yapılacak. 14-19 Aralık'ta olacak. Bu ülkeye olan güvendir, bu işleri ülke olarak ne kadar güzel yaptığımızın göstergesidir. Bu anlamda da bize duydukları güven için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Avrupa Şampyionası'ndaki hedefler için ise Mehmet Akif Üstündağ, "Hedefimiz hep madalyadır. Bu turnuvada da en iyi dereceyi elde edeceklerine inancımız sonsuzdur. Neden olmasın. Bunu başardılar. Başarmaya da devam edecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Akif Üstündağ: 'Hedefimiz hep madalyadır'
Mehmet Akif Üstündağ: 'Hedefimiz hep madalyadır'
Mehmet Akif Üstündağ: 'Hedefimiz hep madalyadır'
Mehmet Akif Üstündağ: 'Hedefimiz hep madalyadır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

'Yaylanın Sultanları'nın videosu rekora koşuyor! Kısa sürede 10 milyondan fazla izlendi
'Yaylanın Sultanları'nın videosu rekora koşuyor! Kısa sürede 10 milyondan fazla izlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Demet Akalın Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet Akif Üstündağ: "Hedefimiz hep madalyadır" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:21:29. #1.14#

title