Mehmet Akif Üstündağ'dan 19 Mayıs mesajı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA