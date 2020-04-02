SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Mehmet Akif Üstündağ: Alınması gereken tedbirleri konuştuk - Spor
Türkiye Voleybol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Akif Üstündağ, Spor

Mehmet Akif Üstündağ: Alınması gereken tedbirleri konuştuk

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Video konferansta alınması gereken tedbirleri, yaşanabilecek finansal sorunları ve halk sağlığı konularını ele aldık" dedi.

02.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:04
Mehmet Akif Üstündağ: Alınması gereken tedbirleri konuştuk

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Video konferansta alınması gereken tedbirleri, yaşanabilecek finansal sorunları ve halk sağlığı konularını ele aldık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile yaptığı video konferansta, liglerin geleceğinden sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirlere, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlardan, halk sağlığına kadar birçok konuda uyarı ve önerilerde bulundu.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, THF Başkanı Bilal Eyuboğlu,Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile geçekleştirdiğimiz video konferansta alınması gereken tedbirleri, yaşanabilecek finansal sorunları ve halk sağlığı konularını ele aldık. Bu sezon ve gelecek sezonla ilgili ise uluslararası organizasyonlar ile kordineli olacağımızı ancak önceliğimizin kendi sporcularımızın sağlığı olacağı konusunda karar aldık" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Herkes merak ediyordu! Okay'ın menajerinden Galatasaray yanıtı Spor
Herkes merak ediyordu! Okay'ın menajerinden Galatasaray yanıtı
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu Spor
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Neymar'ın 7 milyon sterlinlik malikanesinde yok yok Spor
Neymar'ın 7 milyon sterlinlik malikanesinde yok yok
Yusuf Günay, Terim ve Albayrak'ın sağlık durumu hakkında konuştu Spor
Yusuf Günay, Terim ve Albayrak'ın sağlık durumu hakkında konuştu
Beşiktaş, orta saha için Almanya'ya yoğunlaştı! İşte hedefteki ilk isim Spor
Beşiktaş, orta saha için Almanya'ya yoğunlaştı! İşte hedefteki ilk isim
Arda Turan'ın satın aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı Spor
Arda Turan'ın satın aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
'Rüştü Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama geldi
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Mehmet Akif Üstündağ: Alınması gereken tedbirleri konuştuk - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 23:22:00. #1.15#
title