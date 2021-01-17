Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

17.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:30
Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Üstündağ, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak, şampiyonaya katılma başarısı gösteren milli takım için tebrik mesajı yayımladı.

Üstündağ mesajında, "Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren başta milli sporcularımız ve teknik ekip olmak üzere başarıda emeği geçen tüm kulüplerimizi ve camiamızı kutlarım." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor İsmail Kartal Stjepan Tomas Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 00:30:30. #1.14#
title