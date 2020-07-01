Mehmet Akif Mahallesinin altyapısı yenileniyor
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı.
01.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:48
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı.
Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren yetkililer, Mehmet Akif Mahallesinde başlatılan altyapı döşeme çalışması ile mahallede meydana gelen sorunların önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.
Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA