Mehmet Akif'i ölüm yıldönümünde anıldı

26.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:32

İstiklal Marşının yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümünde Manyas Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından anıldı.



Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda ki anma programında okul müdürü Ferdi Akdeniz, Mehmet Akif Ersoy hakkında konuşma yaptıktan sonra, öğrenciler milli şairin çok yönlü yaşamından kesitler sundular. Skeçlerle de süslenen anma programında İlçe genelinde ki okullar da düzenlenen "Hakkın adamı Mehmet Akif" konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Anma programına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin ile kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası kapsamında akşamları da üniversite öğrencileri ile vatandaşlara milli şairin "Safahat "isimli eserinin okunduğu açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA