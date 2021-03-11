Mehmet Akif Ersoy, ZBEÜ'de anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mehmet Akif Ersoy, ZBEÜ'de anıldı

11.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:23
Mehmet Akif Ersoy, ZBEÜ'de anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" başlıklı çevrimiçi bir konferans verdi.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" başlıklı çevrimiçi bir konferans verdi.

Video konferans üzerinden gerçekleştirilen, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara ve öğrencilerin de katılım sağladığı konferansta, Prof. Dr. Kemikli, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitler paylaşarak, İstiklal Marşı'nın kabulüne kadar geçen süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vatan Şairi Akif'in hareket adamı, ahlak adamı ve fikir adamı olduğunu söyleyen Kemikli, Milli Şairin fikirleriyle Milli Mücadelenin manevi öncülerinden biri olduğunu ifade ederek; Akif ile birlikte o dönem şairlerinin şiirlerinde 'Millet Egemenliğine' vurgu yaptıklarını, 'Milli Mücadele Ruhu'nun oluşmasına kaynaklık ettiklerinin altını çizdi. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesine kadar geçen sürece ilişkin açıklamalarda da bulunan Prof. Dr. Kemikli, bağımsızlığın simgelerinden ve kurucu bir metin olması açısından İstiklal Marşı'nın bir destan olduğunu, millet ve vatan sevdasını konu aldığı İstiklal Marşı ile Türk Milletini tek yürek olabilmesi, bağımsızlık ruhu ve mücadelesi ile aynı duygularda ortak bir değerde buluşturmayı başardığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin derlendiği Safahat'tan de anektodların paylaşıldığı, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Rektör Çufalı, konuşmacı Prof. Dr. Bilal Kemikli'ye aktardığı değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

Mehmet Akif Ersoy, ZBEÜ'de anıldı
Mehmet Akif Ersoy, ZBEÜ'de anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Akif Ersoy, ZBEÜ'de anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:26:07. #1.14#
title