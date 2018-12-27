Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çalışkan, mesajında, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal marşında vatanın nasıl kazanıldığını anlatan ifadeleri gelecek nesillere aktarılan en büyük eserlerden birisi olduğunu belirtti.



İstiklal mücadelesinin çok zorlu dönemlerinde, hür yaşama fikrini tüm İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif Ersoy'un dünyadaki tüm Müslümanların haksızlığa, adaletsizliğe karşı birlik ve beraberlik içerisinde, hareket etmeleri için mücadele ettiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:



"Vatanı ve milletinin bekası için davaya olan inancı, coşkusu, heyecanı ve daima umutlu kişiliği ile milletimize öncülük eden istiklal şairimiz, yayımladığı dergiler, makaleler, kürsü konuşmaları ile bir düşüncenin ve idealin taşıyıcısı olmuş, şiirleri ve İstiklal Marşı ile bu misyonu en güzel ifadelerle dile getirmiştir. Bu mücadelede Mehmet Akif, tüm ruhunu ve benliğini ortaya koyarak, kalemiyle, sözleriyle, şiirleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır. İstiklal Marşı; bu toprakların ruhunu, milletimizin özünü yansıtması bakımından sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli mutabakat metnidir."

Kaynak: AA