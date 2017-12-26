Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 81. Yılı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İnsanın ölüm tarihi ruhunu teslim ettiği gün değil, isminin unutulduğu tarihtir. Bu bakımdan Akif, fikriyatı ve maneviyatı ile ebedi olarak yaşayacaklar kervanında yer almış şahsiyetlerimizdendir." ifadelerini kullandı.



Kahraman, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, şeref ve haysiyet abidesi, vatansever bir millet evladı ve karakter sembolü olarak tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri olan milli şair Ersoy'u rahmetle ve şükranla andığını belirtti.



Dünyada büyük değerlerin, manevi ve milli önderlerin doğum yıl dönümlerinde anıldığını ifade eden Kahraman, "İnsanın ölüm tarihi ruhunu teslim ettiği gün değil, isminin unutulduğu tarihtir. Bu bakımdan Akif fikriyatı ve maneviyatı ile ebedi olarak yaşayacaklar kervanında yer almış şahsiyetlerimizdendir." açıklamasında bulundu.



Mehmet Akif Ersoy'un, hiçbir zaman dönem adamı olmadığını, vakur ve haysiyetli bir insan olduğunu belirten Kahraman, Ersoy'un bir iman ve inanç abidesi olarak duruşunu hiç değiştirmediğini, "adam gibi" yaşadığını ifade etti.



Meclis Başkanı Kahraman şunları kaydetti:



"Hilal ile 'Haç'ın mücadelesinde Hilal'in gür sesi olmuş ve milli mefkuremizin 'Korkma' nidasıyla başlayan İstiklal Marşı'mızı Anadolu'nun her yanında yankılatmıştır. Merhum Akif çapında bir mütefekkir, münevver dünyada çok nadirdir. Olanlar da kendi inanç ve kültürlerinin misyonerleri olarak dünya edebiyatının zirveleri olarak tanıtılmıştır.



O, güçlünün zorbalığı karşısında, haklının davasını savunan mert bir insandı. Haklı olanın hakkının teslim edildiği bir dünya meydana getirmek umuduyla yaşadı. Bizim davamız da Akif gibi asliyetine rücu etmiş, kendi değerlerinden beslenen bir kimlik ve kişilik davasıdır. Gayemiz, kimliğimizi unutmadan, mensubiyetimizi inkar etmeden, inanç, iddia ve ümidimizi kaybetmeden istikbalimizi inşa ve imar etmektir.



Bu düşüncelerle, fikirleriyle yol gösteren, yaşayışıyla örnek olan, manevi ve milli şuur abidesi merhum Mehmet Akif Beyi vefatının 81'inci yılında tekrar minnet ve şükran ile anıyorum. Cenab-ı Hak rahmetini esirgemesin."