Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 81. Yılı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Milli şairimiz Akif'in her zaman dizelerinde gururla okuduğumuz, her fırsatta dile getirdiği vatan ve millet sevgisi bizler için adeta bir ışıktır.

Yaşamış olduğu hayata rağmen bu topraklara olan aşkından vazgeçmemiştir. Gençlerimiz,

onun davranışlarını örnek almalıdır." değerlendirmesini yaptı.



Turan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.



Turan, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisine vurgu yaparak, Mehmet Akif'in gençlerin hayatlarının her anında kendilerine örnek alabileceği bir şair olduğunu belirtti.



Ersoy'un davasına olan bağlılığıyla gönüllerde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Turan, mesajında şunları kaydetti:



"Onun sözleri, fikirleri dün olduğu bugünde bizler için ışık olmaya devam etmektedir. Kaleme aldığı İstiklal Marşı ile adeta o dönemin sesi olmuş ve bir milletin güçlenerek yükselişine vesile olmuştur. Mehmet Akif'in ortaya koyduğu gençlik modeliyle yeni nesiller için emsalsiz bir örnek teşkil etmektedir. Onun duruşu ve ortaya koydukları eserler gençlerimiz için büyük bir hazinedir. Milli şairimize karşı manevi anlamda çok büyük bir sorumluluğumuz var. Bizlere bıraktığı eserlerini, anılarını yaşatmak için gayret göstereceğiz. Kendisinin Çanakkaleli oluşu ve orada anılarının var olması bizim için önemlidir. Bayramiç'te çocukluğunun geçtiği evi restore ederek geçtiğimiz günlerde ziyarete açtık. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla yad ediyoruz."