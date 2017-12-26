Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Yılmaz, mesajında, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 81. yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.



Ersoy'un değerlerine ve davasına bağlılığıyla örnek bir insan olarak tarihteki yerini aldığını dile getiren Yılmaz, "Akif, zorlu milli mücadele yıllarında yazdığı şiirleri, yazılarıyla ve Anadolu'yu karış karış gezerek verdiği vaazlarıyla istiklal ve istikbal mücadelesi yolunda milletimize mücadele ruhunu aşılayarak cesaret vermiş, Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'na büyük katkıda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın milletin yeniden doğuşu ve şahlanış destanı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Bugün bizlere düşen İstiklal Marşı ruhunu korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle birinci mecliste Burdur milletvekili olarak ilimizi temsil etmesiyle her zaman gurur vesilesi saydığımız istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."