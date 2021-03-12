Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy: "İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur"
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Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy: "İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur"

12.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:51

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılının çok önemli olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılının çok önemli olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur." dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde törenle kutlandı.

Mehmet Akif Ersoy Parkı'ndaki törene Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Selma Argon Ersoy ile öğrenciler katıldı.

Argon, törende yaptığı konuşmada, dedesi Mehmet Akif Ersoy'un ismini taşıyan parkta, tebessüm şehri Pursaklar'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkece çok önemli bir günü kutladıklarını ifade eden Argon, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızın 100. yılı çok önemlidir. Tarihimizin en güzel marşıdır. İlelebet sürecek bir heyecandır. İstiklal Marşı bizim heyecanımız ve ruhumuzdur. İstiklal Marşı'nı iyi anlamamız gerekiyor. Dedemin bir sembol olarak ortaya koyduğu 'Asım'ın nesli, asla çiğnetmedi vatanını ve asla çiğnetmeyecektir.' Sizler, geleceğin Asımlarısınız. Biz sizlere emanet edeceğiz. Bizden öncekiler nasıl kanlarıyla suladıkları bu vatanı bize emanet ettiyse biz de size emanet edeceğiz.

Bu vatanın kıymetini çok iyi bilmelisiniz çünkü bizim bundan başka gideceğimiz bir karış toprağımız yoktur. Bu vatana sımsıkı sarılarak İstiklal Marşı'mızı var gücümüzle söylemelisiniz."

Kaymakam Mehmet Yıldız da İstiklal Marşı'nın Türk milleti için önemini vurguladı.

Gençlere seslenen Yıldız, "Geçmişi düşünün ve geleceği hayal edin sevgili çocuklar. Okula giderken İstiklal Marşını okuyoruz ya, artık daha duyguyla, daha coşkuyla okumamız gereken günlerden geçiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de İstiklal Marşı'nın bağımsızlığa inancı ifade ettiğini belirterek, "Bayrak ve İstiklal Marşı bir ülkenin bağımsızlığının nişaneleridir. Asla bundan uzak durmayacağız ve her zaman coşku ile bu günlerimizi kutlayacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Argon, "Mehmet Akif" isimli 39 öğrenciye dedesinin Safahat isimli kitabını imzalayarak hediye etti.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy: 'İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur'
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy: 'İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur'
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy: 'İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur'
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy: 'İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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