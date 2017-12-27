AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 81. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mete, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un sadece eserleri ile değil yaşam tarzı, verdiği eşsiz mücadele ve idealleri ile aradan geçen onca yıla rağmen hala örnek olmaya devam ettiğini belirtti.



Bugün, İslam aleminin, en çok ihtiyaç olunan birlik ve beraberlik ruhu için ömrünü adayan verdiği her eserde zulme, zalime karşı gelen, mazlumun yanında olan büyük insan Mehmet Akif'i daha iyi anladıklarını ifade eden Mete, şunları kaydetti:



"Hepimiz, özellikle de genç kardeşlerimiz Mehmet Akif Ersoy'un fikirlerini anlamada, yaşatmada ve o fikirleri yarınlara taşımada gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Ölümsüz eser Safahat her bir gencimizin başucu kitabı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, Yüce Rabbimden bizleri birlik ve beraberlikten ayırmamasını niyaz ediyorum."