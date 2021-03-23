Mehmet Akif Ersoy'un 365 sözü kitap haline getirildi
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Mehmet Akif Ersoy'un 365 sözü kitap haline getirildi

23.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:15
Mehmet Akif Ersoy'un 365 sözü kitap haline getirildi

Sultanbeyli Belediyesi, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesi ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel 365 güne ithafen İstiklal Marşı'nın Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 365 sözünü derleyerek kitap haline getirdi.

Sultanbeyli Belediyesi, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesi ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel 365 güne ithafen İstiklal Marşı'nın Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 365 sözünü derleyerek kitap haline getirdi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak pandemi krizinin olağanüstü şartlarında vatandaşlarımızın kültür ve sanat faaliyetlerinden mahrum kalmaması için çeşitli etkinliklerimizi dijital ortamlardan yapmaya devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde kültür dünyamızın manevi iklimiyle huzur bulacağımıza inanıyoruz. 2020-2021 Kültür Sanat Sezonumuzu Yunus Emre'ye ithaf etmemiz sebebiyle kısa bir zaman önce 365 gün için Bizim Yunus'un 365 sözünden oluşan 'Yunus Emre Bize Ne Söyler?' kitabını armağan etmiştik. Şimdi ise İstiklal Marşımızın Kabulünün 100. yılı hasebiyle Mehmet Akif Ersoy'un 365 sözünden oluşan 'Mehmet Akif Bize Ne Söyler?' eserimizi edebiyatseverlerimize armağan ediyoruz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini ilmek ilmek işlediği dizelerini hemşehrilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kültüre, sanata ve edebiyata olan desteğimizi daima sürdüreceğiz." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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