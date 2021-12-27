Mehmet Akif ERSOY' u rahmetle anıyoruz.

Mehmet Akif ERSOY; merhametli kişiliğiyle örnek, vatanını ve milletini seven bir vatansever, inançlı bir müslümandı.

"Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,

Günler şu heyülayı da er, geç silecektir.

Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma.

Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir? "

Bir dizesi bin anlam, tarih aynamız İstiklal Marşı'mızın yazarı, bağımsızlık aşığı, rahmetle anılmayı "ebediyet" olarak gören mütefekkir, 85 yıl önce bugün Hakk'a yürüdü. Saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatırası için hazırlamış olduğumuz animasyon filmi takdirlerinize sunuyoruz.

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