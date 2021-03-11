Mehmet Akif Ersoy'u çektikleri kısa filmle canlandırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mehmet Akif Ersoy'u çektikleri kısa filmle canlandırdılar

11.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:59
Mehmet Akif Ersoy'u çektikleri kısa filmle canlandırdılar

Kütahya'da bir grup gönüllü tarafından İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa film çekildi.

Kütahya'da bir grup gönüllü tarafından İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa film çekildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında çekilen kısa filmde İbrahim Tunca, Mehmet Akif Ersoy'u, oğlunu ise Yuşa Çetin canlandırdı.

Çekimlerde, Uğur Er, Zühre Selvitopu, Derya Saygılı, Yaşar Saygılı, Emir Şimşek, Ufuk Saygılı ve Habib Akalın görev aldı.

Dernek başkanı Şaban Başoğul, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kısa film hazırlandığını bildirdi.

Başoğul, "Daha önce Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni canlandıran bir film hazırlamıştık. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Biz de çektiğimiz kısa filmle İstiklal Marşı'nın yazıldığı anı anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ali Şansalan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Akif Ersoy'u çektikleri kısa filmle canlandırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:07:59. #1.16#
title