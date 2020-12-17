Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na doğru
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Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na doğru

17.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:30
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek mesajında, tarihte eşi ve benzeri olmayan istiklal mücadelesini mısralarıyla tarihe kaydeden İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklaırnı belirtti.

Kurtuluş mücadelesi verildiği dönemde tüm zorluklara rağmen vatan, millet sevgisi ve davasına bağlılığıyla yazdığı şiirleri, yazıları ve yurdun dört bir yanında verdiği konferanslarıyla istiklal savaşının kazanılmasına büyük katkılar sağlayan Mehmet Akif Ersoy'un, eserleriyle de rehber olmaya devam ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Mısralarında milletimizin asil ruhuna, milli ve manevi duygularına tercüman olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, mütevazı kişiliği ve dik duruşuyla her zaman örnek şahsiyetlerden biri olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, Türk milletinin gönlünde yatan bağımsızlık sevdasını harekete geçiren birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi şekilde tasvir eden büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u ve eserlerini iyi anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olmalıdır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu cennet vatanımız uğruna canlarını veren milli mücadelemizin şanlı kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, saygı ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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