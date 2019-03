Mehmet Akif Ersoy'u Andılar

Karabük'te il protokolü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel mesajında, "Bugün, milletçe İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 98 inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşında milletimizin verdiği büyük dayanışma ve tarihe geçen eşsiz mücadele vatan şairi Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşının mısralarıyla ölümsüzleştirilmiştir. Bizler bugün mazlum milletlerin umudu olarak Büyük ve Güçlü Türkiye'de hür ve bağımsız yaşıyorsak, bunu istiklal mücadelemizin ölümsüz destanı İstiklal Marşını yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve canını ortaya koyan aziz milletimize borçluyuz. Her zaman mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz medeniyetimizin bugün bizlere atfettiği görev ve sorumluluk bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, ekonomide, hayatın her alanında gelişme ve ilerleme kaydederken, hayatı boyunca hak davası yolunda olmayı temel felsefe edinmiş Mehmet Akif'i tanımak ve gençlerimize vatan ve bayrak aşkını, azmi, başarmayı ve her şartta zorlukların üstesinden gelmeyi öğretmek öncelikli görevimizdir. İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gününde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

-Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı Türk Milletinin vatan ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama arzusundan tavız vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin bir eseridir diyen Vergili şunları kaydetti:

Alçak gönüllü, vatanına aşık bir şair olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı milletimize ve ordumuza armağan ederek tüm eserlerini topladığı Safahat'a almamış ve böylelikle bizlere ne kadar büyük bir vatansever olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletimizin gönlünde farklı bir yer edinmiş olan Mehmet Akif Ersoy fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, asil duruşuyla da kendinden sonraki nesiller için önemli bir ilham kaynağı olacak, örnek alınacak bir şahsiyettir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yılında bu güzel vatanı bizlere emanet eden, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve merhum Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla ve rahmetle anıyorum."

-KBÜ Rektörü Refik Polat

Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti tarihe geçen büyük bir mücadele vermiş ve her şeyini ortaya koyarak vatanına sahip çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen azim ve kararlılığın sonucu yazılan İstiklal Marşımız, tüm dünyaya bir milletin bağımsızlık mücadelesinin ifadesidir. İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" derken verilen mücadelenin büyüklüğünü, milletimizin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı ifade etmiştir. Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum."

-Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Ürkmezer mesajında "Milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde, birbirine kenetlenerek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürüttüğü Kurtuluş Savaşını, tarihte eşine az rastlanır şekilde büyük bir zaferle sonuçlandırmıştır.

Türk insanının vatan tutkusunu, bağımsız yaşama kararlılığını ve mukaddesatına verdiği önemi abideleştiren İstiklal Marşımız; Anadolu'da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde, Milletimizin esareti reddederek verdiği kahramanlıklar ile dolu bağımsızlık mücadelesini sürdürmesine moral ve cesaret kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle göğsümüzü kabartarak haykırdığımız İstiklal Marşımızın T.B.M.M.'de kabulünün 98.yıldönümünü canı gönülden kutluyor, Milli Mücadelenin Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, ve bütün milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

