Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u düzenledikleri yarışmada bir kez daha yad ettiklerini söyledi. Başkan Altay, "Milli Mücadelemizin manevi kahramanlarından olan Mehmet Akif, yeni nesiller için örnek alınacak bir şahsiyettir. Belediye olarak hem Akif'i anmak hem eserlerinin yaşatılmasına katkı sağlamak hem de musikimize yeni eserler kazandırmak için beste yarışması düzenledik. Yarışmamıza birbirinden güzel eserler katıldı. Katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kazanan eser sahiplerini de tebrik ediyorum. " dedi.

YARIŞMANIN KAZANANLARI

Yarışmada eserler; müzikalite, prozodi, form/biçim, güfte ve münhasırlık baremleri üzerinden incelenerek değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu Salih Berkmen birinci, Yusuf Yılmaz ikinci ve Ahmet Safa Mızrak üçüncü oldu. Mansiyon kazanan eser sahipleri ile detaylara https://besteyarismasi. konya. bel. tr/istiklal/ adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Gökhan Çıra Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Marcao Cristiano Çağdaş Atan Şenol Güneş Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 12:02:41. #1.16#

title