Mehmet Akif Ersoy Parkı yeni yüzüyle beğeni topluyor
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Mehmet Akif Ersoy Parkı yeni yüzüyle beğeni topluyor

Pursaklar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek yakın zamanda yeni yüzüyle vatandaşlara kapılarını açan Mehmet Akif Ersoy Parkı, Okuma Parkı olarak hizmet vermeye başladı.

Mehmet Akif Ersoy Parkı yeni yüzüyle beğeni topluyor
10.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:22

Pursaklar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek yakın zamanda yeni yüzüyle vatandaşlara kapılarını açan Mehmet Akif Ersoy Parkı, Okuma Parkı olarak hizmet vermeye başladı.

Pursaklar'ın tüm güzelliklerini koruyup yenileme ve çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayallerdeki Pursaklar'ı kurma yolunda her geçen gün yeni projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı'nda bir süre önce başlatılan yenileme çalışmalarını tamamladı.

Pursaklar Belediyesi, yenilenen Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı ile vatandaşların dinlenirken aynı zamanda okuma kültürünü daha ileriye taşımak ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla ilçe sakinlerini ve özellikle gençleri okumaya teşvik eden alanlarıyla ilgiyi üzerine çekiyor. Parkta kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik tasarlanmış bir dizi bölümlerden oluşuyor. Ayrıca oturma alanlarında önemli şairlerin sesleri ve şiirleri de parka gelen vatandaşlara tatlı bir anı bırakıyor.

Pursaklar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı'nda yaptığı yenilik ve düzenlemelerle, halkın daha ferah bir ortamda ve daha modern alanlarda vakit geçirebilmelerine de olanak sağlıyor.

Vatandaşların doğayla iç içe yemyeşil bir ortamda günün stresinden uzaklaşıp dinlenebileceği ender mekanlardan biri olan Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı modern yapısıyla da cazibe merkezi haline geldi.

Eskiyle kıyas edilemeyecek şekilde yenilenen parkın içerisinde çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, oturum ve yürüyüş yollarından ailelerin keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanlara, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği alanlara kadar tüm detaylar düşünülürken, yapılan düzenleme ilçenin çehresinde de önemli bir değişikliği beraberinde getirdi.

"Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkını ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Modern ve yaşanılabilir kentlerin olmazsa olmazı sosyal tesisler ve dinlenme alanları olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizde yıllar önce yapılan ancak, zamanla ihtiyaçlara yanıt vermekte yetersiz kalan Mehmet Akif Ersoy Parkında geniş kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Yenilenen yüzüyle Okuma Parkı haline dönüştürerek kendine özgü Rölyef, heykeller, özlü söz kitabeleri, satranç bahçe takımı, konuşan bank, ağaç altı oturma alanları, Mehmet Akif Ersoy Büstü ve kaidesi ile parkımıza zenginlik kattık. Kısa bir süre içerisinde tamamladığımız bu modern okuma parkımızı ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın parkta en güzel anılarını biriktireceğinden, büyüklerimizin de en güzel zamanlarını geçireceklerinden en ufak bir şüphem yok. İlçemizdeki parklarımızın sayısını artırmaya ve hali hazırdaki parklarımızın bakım ve tadilatlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin nefes alabileceği gözleri büyülen parkımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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