Mehmet Akif Ersoy Özel Sergisi Müzede Açıldı
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İnegöl Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Güncel

Mehmet Akif Ersoy Özel Sergisi Müzede Açıldı

İnegöl Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları kapsamında 43 belge, gazete küpürü ve fotoğraftan oluşan Mehmet Akif Ersoy özel sergisi düzenledi.

12.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:08
Mehmet Akif Ersoy Özel Sergisi Müzede Açıldı

12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 99'uncu yılında, İnegöl Belediyesi Mehmet Akif Ersoy için özel bir sergi hazırladı. Gazete küpürleri, fotoğraf ve belgelerden oluşan sergi, bugün 13.00'da Kent Müzesinde düzenlenen törenle açıldı.

Sergi açılışı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgiler verilmesiyle başladı. Ardından üzerindeki Türk Bayrağı kostümüyle bir öğrenci İstiklal Marşının 10 kıtasını okudu. Minik öğrencinin performansı açılışa katılanlardan alkış aldı. Protokol konuşmalarıyla devam eden sergi açılışında davetlilere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle özel bir sergi tertip ettik. Bildiğiniz gibi 99 yıl geçti üzerinden ve Allah bir daha milletimize İstiklal Marşı yazdırmasın. Geçmişte yaşananları bugün anlamak çok önemli. Dolayısıyla biz de bunları bu gibi günler vesilesiyle hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarabilmek anlamında gayret ortaya koyuyoruz. Burada arkadaşlarımız 43 adet fotoğraf, gazete küpürü ve belgeden oluşan sergiyi sizler için hazırladı. Bundan sonrası için bize düşen bunları anlamak. Bu ülkenin, bu toprakların yoldan geçerken bulunmadığını, bu uğurda canlar verildiğini herkesin bilmesi gerekiyor. O gün olduğu gibi bugün de gerektiğinde canlar verileceğini, şehitler olabileceğini bilmeliyiz. Bu vesileyle bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü ise "Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılı ve aynı zamanda Mehmet Akif'i anma günü. İstiklal Marşımızın nasıl yazıldığını ve Mehmet Akif Ersoy'u anlamak için o günlere gitmek lazım. Mehmet Akif edebiyatın Mimar Sinan'ı diyebiliriz. İstiklal Marşına da Selimiye diyebiliriz. Tarihimizde Müslüman ülkelerde ilk İstiklal Marşı yazan millet Türk milletidir. Arapçası Mısır'da okunduğunda o insanlar da orada ayakta alkışlamışlardır. Mehmet Akif'in şu sözü de çok önemlidir ve unutulmamalıdır; 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.'" Diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler sergiyi gezerek ilgiyle inceledi.

Kaynak: Bültenler

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