Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda çalışmalara hız verildi

Eğitimde çıta yükseliyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak yüklenici kaynaklı sorunlar yüzünden inşaatında gecikme yaşanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun yeni eğitim döneminde hizmete girebilmesi için çalışmalara hız verildi.

Eğitim kurumlarının eksiklerinin giderilmesi ve okullara spor salonu yapılmasının yanında kent merkezindeki eski okulların yenilenmesi noktasında da önemli bir görev üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Ortabağlar Mahallesi'ne de modern bir eğitim kurumu kazandırıyor. Bugüne kadar Zafer Okulları, Merkez İmam Hatip Lisesi, Elmasbahçeler Salih Şeremet Ortaokulu ve Demirtaşpaşa Erhan Nasyalçın İlkokulunu modern eğitim kompleksleri olarak Bursa'ya kazandırılan Büyükşehir Belediyesi, hayırsever desteğiyle yaptırılan Ortabağlar Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu da yeni eğitim dönemine yetiştirmek için çalışmaları hızlandırdı. Temeli 2017 yılının Kasım ayında atılan ancak yüklenici kaynaklı sorunlar yüzünden inşaatı geciken okulda, çalışmalara hız verildi. 4'ü anasınıfı toplam 32 derslikli okulda kaba inşaat tamamlanırken, dış cephe kaplama çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı.

Yeni döneme yetişecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih, Ortabağlar Mahallesi Muhtarı Zekiye Kazı ve mahalle sakinleri ile birlikte okul inşaatını inceledi. Okul projelerini incelediğinde heyecanlandığını ve ülkenin geleceği olan çocuklar adına mutlu olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Adile Naşit Anaokulu'nun ihtiyaca cevap vermediğini ve bu binaların yıkılarak günümüzün şartlarına uygun yeni modern binaların yapılmasıyla ilgili sürecin 2 yıl önce başladığını kaydetti. Yenilenen okulu geçen yıl itibariyle açmayı planladıklarını ancak yüklenicilerin taahhütlerini yerine getirmemesi kaynaklı sorunlar yüzünden inşaatın geciktiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Öncelikle şunu ifadeye edeyim ne bizim ne ilçe belediyelerinin asli işi okul yapmak değil. Ancak şehirdeki tüm okullara bahçe düzenlemesi, temizlik malzemesi, bakım onarım giderleri konularında destek olmaya, katkı vermeye çalışıyoruz. Buranın yıkılıp komple yenilenmesi noktasında da arayışa girdik. Bursa'mızın değeri olan Kutlucan Holding ve Nurettin Kutlucan'a teşekkür ediyorum. Bölge insanı olması hasebiyle duyarlılık gösterdiler ve kısa sürede ayağa kaldırıp, yeni eğitim dönemine yetiştirebileceklerini ifade ettiler. Burada 40 kişilik ekip gece gündüz çalışıyor. Temennimiz okulların açılışıyla birlikte bu okulumuzu da güzel bir törenle eğitime açmak. Şimdiden mahallemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA