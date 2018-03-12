Mehmet Akif Ersoy Mardin'de Törenlerle Anıldı

MARDİN (İHA) – Mardin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı ayakta alkışlandı.

Mardin Artuklu Üniversitesinde konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Afrin, Çanakkale ve tüm vatan şehitleri için edilen duanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından ödülleri verildi.

Öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı duygu dolu anlar yaşanmasına neden olurken izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlikte ayrıca, öğrenciler tarafından istiklal mücadelesini anlatan kısa tiyatro gösterimi de sergilendi.

Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve öğrenciler katıldı. - MARDİN